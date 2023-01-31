«Нефтехимик» за секунду до конца овертайма вырвал победу у «Автомобилиста»

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду «Автомобилист». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

На 13-й минуте первого периода счёт открыл Андрей Белозёров с передач Андрея Чивилёва и Семёна Кизимова. На 15-й минуте периода восстановил равенство в счёте Сергей Широков с передачи Анатолия Голышева.

На 12-й минуте второго периода гостей вывел вперёд Даниил Тарасов с передачи Патриса Кормье. Спустя три минуты счёт 3:1 сделал Денис Баранцев с передач Георгия Белоусова и Патриса Кормье. На 16-й минуте второго периода сократил отставание до минимума Рафаэль Бикмуллин с передач Данилы Попова и Евгения Кашникова.

На 10-й минуте третьего периода счёт 3:3 сделал Семён Кизимов.

За секунду до конца овертайма победу хозяевам принёс Кирилл Воробьёв.

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