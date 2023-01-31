Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв стал седьмым главным тренером, преодолевшим отметку в 500 матчей в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Лидирует в КХЛ по этому показателю Дмитрий Квартальнов с 809 проведёнными матчами. На второй строчке — Владимир Крикунов с 722 играми. Третий — Олег Знарок с 709 встречами в КХЛ.
Полностью топ-7 главных тренеров по количеству игр в КХЛ выглядит так:
1. Дмитрий Квартальнов – 809 матчей.
2. Владимир Крикунов – 722.
3. Олег Знарок – 709.
4. Андрей Назаров – 647.
5. Зинэтула Билялетдинов – 595.
6. Андрей Скабелка – 530.
7. Илья Воробьёв – 500.
Напомним, в Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду «Металлург». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева.
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