Илья Воробьёв стал седьмым главным тренером, преодолевшим отметку в 500 матчей в КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв стал седьмым главным тренером, преодолевшим отметку в 500 матчей в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Лидирует в КХЛ по этому показателю Дмитрий Квартальнов с 809 проведёнными матчами. На второй строчке — Владимир Крикунов с 722 играми. Третий — Олег Знарок с 709 встречами в КХЛ.

Полностью топ-7 главных тренеров по количеству игр в КХЛ выглядит так:



1. Дмитрий Квартальнов – 809 матчей.

2. Владимир Крикунов – 722.

3. Олег Знарок – 709.

4. Андрей Назаров – 647.

5. Зинэтула Билялетдинов – 595.

6. Андрей Скабелка – 530.

7. Илья Воробьёв – 500.

Напомним, в Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду «Металлург». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева.