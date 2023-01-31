«Счёт не по игре». Главный тренер «Северстали» Разин — о 4:1 с «Металлургом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Металлургом» (4:1) и рассказал о задаче своей команды на третий период.

«Хороший, мастеровитый соперник. Счёт не по игре. Моменты были с обеих сторон. У нас сегодня была хорошая реализация. Плюс самоотверженная игра, много на себя переловили. Свой пятак подчищали, где надо. Спасибо болельщикам за звёздное небо в конце матча. Всех с победой.

Две шайбы забросили защитники дальними бросками, как так получилось? Мы до этого обращали внимание, что защитники должны попадать в створ, добрасывать. Что касается Пашки Денисова, то у него уже были результативные действия. Макар две игры подряд забивает, но у него до этого матча было очень много моментов, когда не везло. Хочется, чтобы серия с заброшенными шайбами у него не заканчивалась. Трафик перед воротами сегодня был хороший.

Слова, что Самонов умеет настраиваться на лидеров, – они сегодня нашли подтверждение? Он играл хорошо с ЦСКА, будучи игроком «Витязя». Мы это помним, поэтому «придержали» для той игры. Прошлая игра показала, что он в хорошей форме. Выпустили его сегодня. Следующая игра покажет.

Какая задача была на третий период? Хотелось играть по счёту, тем более «Магнитка» своеобразную тактику с полпериода ввела – два хоккеиста «рыбачили» в нашей зоне. Я такой тактики не видел, было, конечно, неожиданно. Ребята справились, пропустили всего одну в формате 4х6. Сегодня много шайб переловили на себя. Каждая игра для нас как плей-оффная, поэтому такой настрой», — цитирует Разина официальная страница «Северстали» во «ВКонтакте».

После победы «Северсталь» поднялась на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.