Защитник «Металлурга» Дронов: нам нужно серьёзно подумать, потому что ситуация непростая

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал поражение от «Северстали» (1:4) и рассказал о неудачных играх клуба.

«Не забили, моменты были. Здорово сыграл вратарь соперника, но и мы, наверное, мало лезли на пятак и создавали ему помехи. Поэтому такой результат – из-за отсутствия того количества голов, которого хотелось бы. Будем работать, у нас ещё есть время.

Нам нужно серьёзно подумать, потому что достаточно непростая ситуация. Думаю, мы справимся, у нас сильная команда, сильный коллектив. После таких ситуаций мы станем сильнее и пойдём дальше, второго варианта нет. Много общаемся с ребятами, с тренерским штабом, пытаемся найти выход из ситуации. Ну что мы, разучились играть в хоккей? Проблема где-то в наших головах», — цитирует Дронова сайт КХЛ.

«Магнитка» потерпела восьмое поражение в последних 10 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 70 очков. В следующем матче «Металлург» сыграет в гостях с минским «Динамо».