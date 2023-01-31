Новичок «Айлендерс» Хорват сменил номер из-за негласных правил клуба

Новичок «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват сменил номер из-за негласных правил клуба. 27-летний нападающий, перешедший из «Ванкувер Кэнакс» сменил 53-й номер на 14-й, сообщает комментатор TSN Горд Миллер.

Смена номера связана с негласным правилом «островитян». Как сообщает Миллер, генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло не любит номера выше 40. Единственные исключения: Кейси Сизикас играет под 53-м номером, потому что пришёл в команду до Ламорелло, и Жан-Габриэль Пажо, которому разрешили оставить 44-й номер после перехода из «Оттавы Сенаторз».

Напомним, накануне стало известно, что форвард Бо Хорват в результате обмена перешёл из «Ванкувер Кэнакс» в «Нью-Йорк Айлендерс». В обмен на 27-летнего канадца «Кэнакс» получили форварда Энтони Бовиллье, нападающего Аату Рятю и условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2023 года. В текущем сезоне Хорват провёл 49 матчей, в которых набрал 54 (31+23) очка.