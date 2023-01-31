Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: команда была заряжена с самого утра

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался после победы над «Автомобилистом» (4:3 ОТ) и рассказал об эмоциональном состоянии своей команды.
«Феноменальная победа добавляет эмоций игрокам, зрители получают удовольствие от такого хоккея. С 1:3 уйти – это здорово, мы верили и сражались до конца, настрой с начала и до финального свистка. Кирилл Воробьёв поставил точку как настоящий сильный лидер и капитан. Просто браво, молодцы! Впереди ещё десять матчей, и все они будут такими же, как этот, мы не расслабляемся.
В перерыве сказал, что играем до конца, команда была заряжена с самого утра, на предыгровой разминке концентрация была видна. Пока силы у нас есть, мы будем биться, такой же настрой у нас будет и на следующей игре», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.
«Нефтехимик» после победы набрал 59 очков и занимает восьмое место в таблице Востока.
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