Николай Заварухин назвал ключевой момент в поражении «Автомобилиста» от «Нефтехимика»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ).
«Хорошая игра, хорошие скорости, много голевых моментов было. Основной момент – пропустили гол в следующей смене после того, как повели 3:1, он повлиял на игру. Здорово сыграли в меньшинстве, много его было, но неприятный гол за секунду до конца овертайма… Это спорт, кому-то везёт, кому-то в следующий раз повезёт.
Похожа ли игра на матч в Екатеринбурге? Там повели 1:0, много моментов не забили, нас наказали на контратаках. Немножко разные игры были, здесь больше «Нефтехимик» прессинговал, хотя мы повели 3:1 и должны были довести игру до логического завершения. Считаю, что потеряли очко», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Трактором».
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