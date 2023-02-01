Андрей Свечников набрал 40-е очко в сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Лос-Анджелес Кингз».
На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт — 1:0 в пользу хозяев льда.
Счёт в матче был открыт на 14-й минуте встречи — отличился канадский защитник «Каролины» Брент Бёрнс, а ассистировал ему российский нападающий Андрей Свечников.
Таким образом, Свечников набрал 40-е очко в нынешнем сезоне. Всего на счету Андрея 19 заброшенных шайб и 21 голевая передача.
Для Андрея этот сезон стал четвёртым кряду, в котором он смог набрать 40 и более очков в регулярном сезоне. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата Свечников отметился 69 (30+39) очками.
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