Два очка Андрея Свечникова принесли «Каролине» победу над «Лос-Анджелесом»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.



Уже на 14-й минуте Брент Бёрнс открыл счёт голам. Ассистировал ему российский нападающий Андрей Сечников. На 22-й минуте Адриан Кемпе сравнял счёт. На 32-й минуте Кевин Фиала вывел гостей вперёд. На 35-й минуте Кемпе сумел записать дубль в свой актив. А спустя минуту за гостей отличился и Анже Копитар.



На 44-й минуте камбэк начал Пол Штястны. Спустя шесть минут забил Джордан Стаал, а ещё спустя три минуты отличился и Теуво Терявяйнен. В овертайме решающий гол забил Себастьян Ахо. Он забил на последней минуте дополнительного времени.