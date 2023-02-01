Два очка Андрея Свечникова принесли «Каролине» победу над «Лос-Анджелесом»
Поделиться
В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
Уже на 14-й минуте Брент Бёрнс открыл счёт голам. Ассистировал ему российский нападающий Андрей Сечников. На 22-й минуте Адриан Кемпе сравнял счёт. На 32-й минуте Кевин Фиала вывел гостей вперёд. На 35-й минуте Кемпе сумел записать дубль в свой актив. А спустя минуту за гостей отличился и Анже Копитар.
На 44-й минуте камбэк начал Пол Штястны. Спустя шесть минут забил Джордан Стаал, а ещё спустя три минуты отличился и Теуво Терявяйнен. В овертайме решающий гол забил Себастьян Ахо. Он забил на последней минуте дополнительного времени.
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
05:58
-
05:51
-
05:46
-
05:42
-
03:46
-
00:05
- 31 января 2023
-
23:38
-
23:33
-
23:23
-
23:18
-
23:12
-
23:03
-
22:35
-
22:28
-
22:22
-
22:13
-
22:07
-
21:58
-
21:40
-
21:07
-
20:53
-
20:32
-
20:13
-
20:06
-
19:58
-
19:49
-
19:40
-
19:11
-
18:55
-
18:37
-
18:28
-
18:13
-
17:46
-
17:37
-
17:23
Партнерский контент