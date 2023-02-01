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Два очка Андрея Свечникова принесли «Каролине» победу над «Лос-Анджелесом»

Два очка Андрея Свечникова принесли «Каролине» победу над «Лос-Анджелесом»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

Уже на 14-й минуте Брент Бёрнс открыл счёт голам. Ассистировал ему российский нападающий Андрей Сечников. На 22-й минуте Адриан Кемпе сравнял счёт. На 32-й минуте Кевин Фиала вывел гостей вперёд. На 35-й минуте Кемпе сумел записать дубль в свой актив. А спустя минуту за гостей отличился и Анже Копитар.

На 44-й минуте камбэк начал Пол Штястны. Спустя шесть минут забил Джордан Стаал, а ещё спустя три минуты отличился и Теуво Терявяйнен. В овертайме решающий гол забил Себастьян Ахо. Он забил на последней минуте дополнительного времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2023, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Ахо – 10:52 (5x5)   2:0 Штястны (Нечас, Бёрнс) – 32:05 (5x4)   3:0 Джарвис – 41:57 (5x5)   3:1 Холл (Заха, Макэвой) – 43:22 (5x5)   4:1 Стаал (Мартинук) – 55:40 (en)
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