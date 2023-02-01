«Теперь все могут улыбаться». Евгений Кузнецов прокомментировал победу «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о победе своей команды в матче Национальной хоккейной лиги над «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:3 в овертайме.



«Я всегда верю в нашу команду, и в конце концов мы забиваем гол в

овертайме, что приятно, теперь все могут улыбаться, и это имеет большое значение. Так что для нас это важно, и теперь мы подошли в лучшем настроении к перерыву», – сказал Кузнецов на пресс-конференции после матча.



Уже на шестой минуте счёт открыл Гарнет Хэтэуэй. На 15-й минуте удвоил преимущество гостей Тревор ван Римсдайк. Но спустя 12 секунд один гол отыграл Эндрю Пик. На 29-й минуте ван Римсдайк с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова оформил дубль. Эрик Робинсон забил на 32-й минуте. В овертайм игру перевёл Джонни Годро на 53-й минуте. Решающий гол в овертайме забил Кузнецов.