Евгений Кузнецов – вторая звезда матча «Коламбус» – «Вашингтон»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал третьей звездой в матче Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Игра завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу гостей.



На счету у Кузнецова одна голевая передача и решающий гол в овертайме. Первой звездой был признан Тревор ван Римсдайк. Он записал себе в актив дубль. Второе место у Джонни Гудро. Именно его гол перевёл матч в дополнительное время.



Уже на шестой минуте счёт открыл Гарнет Хэтэуэй. На 15-й минуте удвоил преимущество гостей Тревор ван Римсдайк. Но спустя 12 секунд один гол отыграл Эндрю Пик. На 29-й минуте ван Римсдайк с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова оформил дубль. Эрик Робинсон забил на 32-й минуте. В овертайм игру перевёл Джонни Годро на 53-й минуте. Решающий гол в овертайме забил Кузнецов.