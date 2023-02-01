Кузнецов вышел на пятое место в истории «Вашингтона» по победным голам

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

победный гол в овертайме забил российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Этот гол стал 34-м победным для россиянина за «Вашингтон» в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. В истории франшизы по этому показателю он делит пятое место с Бендтом Аке-Густафссоном и Майком Ридли. 32 победных гола в регулярках и плей-офф за «столичных» забивал Александр Сёмин, находящийся на шестом месте.

Лидером «Вашингтона» по победным голам в регулярке и плей-офф НХЛ с большим отрывом является капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, забивший 134 победные шайбы. На втором месте Питер Бондра (79 победных голов), третье место занимает Майк Гартнер (55), на четвёртом месте расположился Никлас Бекстрём (46).