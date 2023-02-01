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Кузнецов уступает лишь Овечкину по голам в овертайме за «Вашингтон» в последних 10 сезонах

Кузнецов уступает лишь Овечкину по голам в овертайме за «Вашингтон» в последних 10 сезонах
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забил свой восьмой гол в овертайме за клуб матче Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Игра завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу гостей.

На счету у Кузнецова одна голевая передача и решающий гол в овертайме. Это его восьмой гол в дополнительное время за карьеру в команде. Больше, чем он, за последние 10 сезонов в «Вашингтоне» в овертаймах забивал только другой российский форвард Александр Овечкин. У него 13 таких заброшенных шайб.

Овечкин заработал в этой игре коэффициент полезности «-1». Напомним, в нынешнем сезоне российский нападающий забил 32 гола в 52 встречах. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. У Гретцки 894 гола.

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