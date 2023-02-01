Кузнецов уступает лишь Овечкину по голам в овертайме за «Вашингтон» в последних 10 сезонах

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забил свой восьмой гол в овертайме за клуб в матче Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Игра завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу гостей.



На счету у Кузнецова одна голевая передача и решающий гол в овертайме. Это его восьмой гол в дополнительное время за карьеру в команде. Больше, чем он, за последние 10 сезонов в «Вашингтоне» в овертаймах