Андрей Свечников стал пятым россиянином, набравшим 250 очков в НХЛ в возрасте до 23 лет

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:4 ОТ) и был признан второй звездой встречи.

Всего в НХЛ Свечников набрал 250 очков (108+142) в 333 матчах. Он стал пятым россиянином, набравшим 250 очков до наступления возраста 23 лет. Андрей родился в Барнауле 26 марта 2000 года. В текущем сезоне НХЛ на счету 22-летнего форварда 41 (19+22) очко в 50 матчах.

Ранее это удавалось Александру Овечкину (310 очков в 253 играх), Евгению Малкину (304 очка в 242 играх), Илье Ковальчуку (303 очка в 302 играх) и Павлу Буре (271 очко в 217 играх).

Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.