Даути стал первым защитником в истории «Лос-Анджелеса», набравшим 600 очков за клуб

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:5 ОТ).

33-летний канадец стал первым защитником с 600 очками в истории «Лос-Анджелеса». На счету Даути 600 (135+465) очков в 1066 матчах за «Кингз».

В списке лучших бомбардиров в истории клуба Даути занимает девятое место. Лидером по очкам в истории «Лос-Анджелеса» является форвард Марсель Дионн (1307 очков в 921 матчах). Затем идут нападающие Люк Робитайл (1154 очка в 1077 матчах), Анже Копитар (1110 очков в 1263 матчах), Дэйв Тэйлор (1069 очков в 1111 играх), Уэйн Гретцки (918 очков в 539 матчах), Берни Николлс (758 очков в 602 матчах), Дастин Браун (712 очков в 1296 матчах), Бутч Горинг (659 очков в 736 матчах).

Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.