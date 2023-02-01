Даути стал первым защитником в истории «Лос-Анджелеса», набравшим 600 очков за клуб

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:5 ОТ).
33-летний канадец стал первым защитником с 600 очками в истории «Лос-Анджелеса». На счету Даути 600 (135+465) очков в 1066 матчах за «Кингз».
В списке лучших бомбардиров в истории клуба Даути занимает девятое место. Лидером по очкам в истории «Лос-Анджелеса» является форвард Марсель Дионн (1307 очков в 921 матчах). Затем идут нападающие Люк Робитайл (1154 очка в 1077 матчах), Анже Копитар (1110 очков в 1263 матчах), Дэйв Тэйлор (1069 очков в 1111 играх), Уэйн Гретцки (918 очков в 539 матчах), Берни Николлс (758 очков в 602 матчах), Дастин Браун (712 очков в 1296 матчах), Бутч Горинг (659 очков в 736 матчах).
Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
- 1 февраля 2023
-
10:27
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
08:06
-
07:25
-
07:17
-
07:05
-
06:41
-
05:58
-
05:51
-
05:46
-
05:42
-
03:46
-
00:05
- 31 января 2023
-
23:38
-
23:33
-
23:23
-
23:18
-
23:12
-
23:03
-
22:35
-
22:28
-
22:22
-
22:13
-
22:07
-
21:58
-
21:40
-
21:07
-
20:53
-
20:32
-
20:13