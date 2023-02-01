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«Он чертовски здорово сыграл». Защитник «Вашингтона» — о пасе Кузнецова из-за спины

«Он чертовски здорово сыграл». Защитник «Вашингтона» — о пасе Кузнецова из-за спины
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Защитник «Вашингтона» Тревор ван Римсдайк восхитился результативной передачей Евгения Кузнецова, которая помогла забросить вторую шайбу игрока обороны в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ). Россиянин долгое время контролировал шайбу в зоне «Коламбуса» и выдал великолепный пас себе за спину из-за ворот на пятачок точно на клюшку защитнику.

«Мы пытаемся больше атаковать всей пятёркой, чтобы командам было сложнее понять, кого закрывать. Особенно когда у Кузи есть шайба, она как будто привязана к нему на верёвке. И даже если вы не видите варианта для паса, он умеет финтить, работать клюшкой и находить вас передачей.

Я просто задержался на пятачке, может быть, немного дольше, чем обычно, и он чертовски здорово сыграл. Я должен был просто переправить шайбу в ворота», — цитирует защитника пресс-служба «Вашингтона».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кузнецов стал автором победного гола в овертайме и был признан второй звездой встречи.

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