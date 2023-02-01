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Гендиректор «Трактора»: настало время проявить характер и запредельную самоотдачу

Гендиректор «Трактора»: настало время проявить характер и запредельную самоотдачу
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассчитывает, что хоккеисты челябинского клуба покажут запредельную самоотдачу в оставшихся матчах, чтобы выйти в плей-офф КХЛ.

«Сейчас самое время проявить характер, ситуация очень сложная и обязывает всех хоккеистов играть на запредельной самоотдаче. Только при этом условии команда сможет победить и выровнять ситуацию. Рассчитываю на то, что команда это сделает», — цитирует Савина ТАСС.

«Трактор» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на три очка. Ближайшие три матча челябинский клуб проведёт на выезде — с «Автомобилистом», «Металлургом» и «Сибирью». Всего до конца регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Трактору» осталось провести 10 матчей.

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