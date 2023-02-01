Президент ИИХФ: конфликты есть везде, есть веские причины не принимать политические игры

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф считает, что ИИХФ должна держаться подальше от политического давления.

«У нас всегда есть веские причины не соглашаться на политическую игру некоторых альянсов, потому что конфликты есть везде – между Китаем и Тайванем, в Пакистане, Киргизии, Армении. Как международная федерация мы должны быть открыты к участию атлетов со всего мира. Но это не значит, что мы не должны думать о безопасности соревнований, сотрудников, игроков, включая русских и белорусов», — цитирует Тардифа финское издание Mtvuutiset.

Ранее Тардиф заявил, что решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/2024 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая.