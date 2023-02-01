Президент ИИХФ: МОК обозначил два условия для возвращения России

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, какие условия выдвинул Международный олимпийский комитет для возвращения российских хоккеистов к международным соревнованиям.
«МОК выставил два условия [для возвращения российских спортсменов]. Одно касается следования антидопинговым правилам. На данный момент мы не знаем, как проходит контроль допинга в России, только по этой теме много вопросов. Второе условие касается того, что спортсмены не должны продвигать спецоперацию (*изменено в соответствии с официальной формулировкой ВС РФ), но нам оно не совсем понятно. Поэтому в середине февраля у нас намечена встреча с МОК. Что должны сделать спортсмены, подписать какую-то бумагу или что? У нас много вопросов к МОК», — цитирует Тардифа финское издание Iltalehti.
Ранее Тардиф заявил, что решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/2024 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая.
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