Тардиф: Фазель стремится влиять на деятельность ИИХФ в интересах России
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф считает, что бывший президент ИИХФ Рене Фазель пытается лоббировать интересы России за кулисами организации.
«Он по-прежнему стремится влиять на деятельность ИИХФ в интересах России», — цитирует Тардифа Jatkoaika.
Фазель был президентом ИИХФ с 1994 по 2021 год, что является самым долгим сроком в истории организации (27 лет). Тардиф заменил швейцарца на этом посту в сентябре 2021 года. Фазель является членом зала славы ИИХФ с 2021 года.
Напомним, когда под руководством Тардифа в прошлом году Международная федерация хоккея отстранила Россию и Беларусь от участия в международных матчах, Фазель раскритиковал это решение, заявив, что это был «печальный день в истории ИИХФ».
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