Тардиф: Фазель стремится влиять на деятельность ИИХФ в интересах России

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф считает, что бывший президент ИИХФ Рене Фазель пытается лоббировать интересы России за кулисами организации.

«Он по-прежнему стремится влиять на деятельность ИИХФ в интересах России», — цитирует Тардифа Jatkoaika.

Фазель был президентом ИИХФ с 1994 по 2021 год, что является самым долгим сроком в истории организации (27 лет). Тардиф заменил швейцарца на этом посту в сентябре 2021 года. Фазель является членом зала славы ИИХФ с 2021 года.

Напомним, когда под руководством Тардифа в прошлом году Международная федерация хоккея отстранила Россию и Беларусь от участия в международных матчах, Фазель раскритиковал это решение, заявив, что это был «печальный день в истории ИИХФ».