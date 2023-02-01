КХЛ определила лучших игроков января

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов января в четырёх номинациях, сообщает пресс-служба лиги.
Лучшим вратарём во второй раз в карьере признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший семь побед в десяти матчах месяца. По воротам Билялова было нанесено 248 бросков, из которых он отразил 96,37%. Коэффициент надёжности 0,98. В матчах с «Витязем» (2:0) и «Авангардом» (2:0) Билялов оформил шат-аут. Первый раз Билялов признавался лучшим в ноябре 2019 года.
Лучшим защитником в третий раз в карьере и в сезоне признан Александр Никишин (СКА), набравший 12 (0+12) очков в 11 матчах месяца. На счету Никишина 21 силовой приём, 12 заблокированных бросков и четыре отбора шайбы. Никишин признавался лучшим защитником месяца в сентябре и октябре 2022 года.
Лучшим нападающим впервые в карьере признан Алексей Кручинин («Торпедо»), набравший 13 (5+8) очков в 11 матчах месяца. Кручинин сделал два дубля, а шайбы в матчах с «Локомотивом» (3:2 ОТ) и ХК «Сочи» (5:2) стали победными для его команды. На его счету также два силовых приема, шесть заблокированных бросков и семь отборов шайбы.
Лучшим новичком впервые в карьере признан Никита Гребёнкин («Амур»), набравший девять (4+5) очков в 12 матчах месяца. В игре с «Сибирью» (6:4) Гребёнкин сделал дубль, а на его счету также семь силовых приемов, восемь блокированных бросков и 11 отборов шайбы.
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