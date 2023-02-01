Форвард «Трактора»: не скрою, мы смотрим, как сыграли остальные соперники за плей-офф КХЛ

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв сообщил, что хоккеисты челябинского клуба следят за соперниками по турнирной таблице КХЛ. «Трактор» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на три очка. Челябинский клуб во вчерашнем матче обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1.
«Был такой момент: такая тишина, как будто всё пропало [после гола «Динамо»]. Но в какой-то момент стало ясно, что если мы сейчас не переломим ситуацию, то мы проиграем. Хорошо, что в ключевой момент мы собрались и начали нормально играть. Пошла цепная реакция: один начал за всех бороться, его поддержали остальные, и хорошо, что мы смогли до конца продолжить то, что начали во втором периоде.
Не буду скрывать, мы смотрим, как сыграли остальные соперники. Возможно, что всё будет решаться в последний момент, но наша задача просто выигрывать. Мы смотрим за остальными командами, но надо сфокусироваться на своей игре», — цитирует Ткачёва ТАСС.
Ближайшие три матча челябинский клуб проведёт на выезде — с «Автомобилистом», «Металлургом» и «Сибирью». Всего до конца регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Трактору» осталось провести 10 матчей.
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