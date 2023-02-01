Коваленко рассказал, в чём секрет успешного выступления «Торпедо» в текущем сезоне КХЛ

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко считает, что немалый вклад в успех «Торпедо» в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ внесло руководство нижегородского клуба, и отметил, что успешные команды в НХЛ всегда имеют сильных генеральных менеджеров.

«В НХЛ генеральный менеджер — главный человек в организации, но от него зависит не всё. Если он приобретает хоккеиста без согласования с тренером или внутри организации какие-то трения, то игрок, грубо говоря, может пойти в расход. Насколько понимаю, в последние годы явные перекосы в сторону генеральных менеджеров уходят, роль тренеров повышается, что видим по росту их зарплат. Но в любом случае генеральный менеджер в НХЛ — это всегда первый человек в хоккейной организации, принимающий все ключевые решения.

В последнее время много говорится об успехах «Торпедо» и Игоря Николаевича Ларионова. Смотреть за матчами нижегородского клуба — одно удовольствие, вклад Ларионова трудно переоценить. Но нельзя забывать о работе генерального директора «Торпедо» Александра Харламова, который сделал ставку на нынешний тренерский штаб. Или о генеральном менеджере Максиме Гафурове, который во взаимодействии с тренерами собрал молодых и талантливых игроков. На примере «Торпедо» видим именно и клубную, и командную работу. А главный тренер — лицо всей организации. С этой точки зрения сегодня в «Торпедо» всё в порядке, что нужно понимать и ценить. Отсюда и результат», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

«Торпедо» занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. Нижегородский клуб одержал четыре победы подряд. Сегодня, 1 февраля, «Торпедо» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — в 19:00 мск.