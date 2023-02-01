«Амур» всухую обыграл «Сибирь» благодаря шат-ауту Калниньша
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Сибирью». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:0.
Шайбы в составе хабаровчан забрасывали Сергей Дубакин, Ярослав Лихачёв и Ян Дрозг. Голкипер «Амура» Янис Калниньш отразил все 27 бросков по воротам. В концовке матча «Сибирь» имела две попытки большинства, в том числе в формате «5х3», но не смогла забросить шайбу. «Амур» взял реванш за поражение от новосибирской команды в овертайме в прошлом матче.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2023, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Дубакин (Гребёнкин, Гиздатуллин) – 32:12 (5x5) 2:0 Лихачёв (Ли) – 35:36 (5x5) 3:0 Дрозг (Коротких) – 53:13 (5x5)
«Амур» прервал серию из двух поражений и 3 февраля примет на своём льду омский «Авангард». «Сибирь» 5 февраля встретится в Новосибирске с «Адмиралом».
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