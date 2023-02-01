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«Авангард» взял реванш у «Адмирала», обыграв дальневосточный клуб по буллитам

«Авангард» взял реванш у «Адмирала», обыграв дальневосточный клуб по буллитам
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Авангардом». Победу в матче по буллитам одержали гости со счётом 3:2.

Шайбы в составе «Авангарда» забрасывали Владимир Ткачёв и Арсений Грицюк. Голы за «Адмирал» забивали Павел Шэн и Антон Берлёв. На первых минутах овертайма «Авангард» заменил вратаря на полевого игрока, но забросить шайбу не сумел и через пару минут вернул голкипера. Затем тренерский штаб омской команды вновь снял вратаря за две с небольшим минуты до конца овертайма, которые «Авангард» полностью провёл в зоне соперника, но забить гол не смог. Победная шайба в послематчевых буллитах на счету Рида Буше.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Б
Авангард
Омск
0:1 Грицюк (Шарипзянов) – 03:04 (5x4)   1:1 Берлёв (Горшков, Метальников) – 03:27 (5x5)   1:2 Ткачёв (Найт, Буше) – 15:36 (5x5)   2:2 Шэн (Елисеев, Гутик) – 33:13 (5x4)   2:3 Буше – 65:00

«Адмирал» 5 февраля сыграет на выезде с новосибирской «Сибирью». «Авангард» продолжит дальневосточное турне двумя матчами с «Амуром» 3 и 4 февраля.

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