Буше едва не забросил шайбу в свои ворота в овертайме, когда «Авангард» снял вратаря

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Авангардом». Победу в матче по буллитам одержали гости со счётом 3:2.

В самом начале овертайма тренерский штаб «Авангарда» заменил вратаря на четвёртого полевого игрока. Американский нападающий омского клуба Рид Буше неточно бросил по воротам «Адмирала», шайба после броска форварда попала в закругление и вылетела из зоны. Шайба изменила своё направление и едва не заползла в пустые ворота «Авангарда».

ВИДЕО

Отметим, что Буше принял участие в драке по ходу третьего периода матча, а также стал автором победного буллита и результативной передачи.

В текущем сезоне КХЛ на счету Буше 43 (25+18) очка в 55 матчах.