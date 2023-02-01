Буше едва не забросил шайбу в свои ворота в овертайме, когда «Авангард» снял вратаря
Поделиться
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Авангардом». Победу в матче по буллитам одержали гости со счётом 3:2.
В самом начале овертайма тренерский штаб «Авангарда» заменил вратаря на четвёртого полевого игрока. Американский нападающий омского клуба Рид Буше неточно бросил по воротам «Адмирала», шайба после броска форварда попала в закругление и вылетела из зоны. Шайба изменила своё направление и едва не заползла в пустые ворота «Авангарда».
Отметим, что Буше принял участие в драке по ходу третьего периода матча, а также стал автором победного буллита и результативной передачи.
В текущем сезоне КХЛ на счету Буше 43 (25+18) очка в 55 матчах.
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
15:11
-
15:01
-
14:39
-
14:12
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:35
-
12:17
-
12:00
-
11:32
-
11:00
-
10:50
-
10:27
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
08:06
-
07:25
-
07:17
-
07:05
-
06:41
-
05:58
-
05:51
-
05:46
-
05:42
-
03:46
-
00:05
- 31 января 2023
-
23:38
-
23:33
-
23:23
Партнерский контент