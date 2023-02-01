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Защитник московского «Динамо» Сергей Бойков выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник московского «Динамо» Сергей Бойков выбыл до конца сезона из-за травмы
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Защитник московского «Динамо» Сергей Бойков выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба. Защитник получил повреждение во время матча с «Барысом» в Астане и был отправлен в Москву для проведения операции. Сообщается, что срок восстановления защитника составляет 12 недель.

Бойков получил травму в драке с хоккеистом «Барыса» Алиханом Асетовым. Потасовка получилась скоротечной, по итогам которой защитник «Динамо» получил повреждение руки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне 27-летний защитник провёл 48 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+1».

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