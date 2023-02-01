Главный тренер «Авангарда» рассказал, почему его команде так тяжело в матчах с «Адмиралом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу по буллитам в матче с «Адмиралом» (3:2 Б). Из четырёх матчей между командами в текущем сезоне КХЛ два доходили до буллитов и ещё два завершались в овертаймах.

«Сценарий в каждой нашей игре с «Адмиралом», в принципе, один и тот же: серьёзная борьба, сопротивление, голы в одну и другую сторону. Битва нервов, характеров, хоккеисты с обеих сторон очень хорошо делают свою работу. Я рад, что мы сегодня были более агрессивны, чем в первом матче, больше играли в чужой зоне и держали шайбу. Но надо нам ещё раз поработать над вторым периодом, есть огрехи. Это хоккей, это игра, здесь любые варианты возможны. Конечно, мы рады победе. Нам нужна уверенность, радость, чтобы играть с «Амуром» в хорошем настроении.

Почему с «Адмиралом» нам так тяжело? Вратарь Серебряков играет фантастически весь сезон, но нельзя не отметить и ребят, которые пластаются и ловят всё на себя. У них такая оборона, которую невероятно сложно пройти. Причём все игроки терпят, выполняют задание. Это очень образованная, обученная команда», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.