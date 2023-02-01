Вратарь «Спартака» Красиков дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал Алексея Красикова на один матч за удар клюшкой по лицу форварда «Сочи» Артёма Фёдорова. Также защитник красно-белых Джоуи Кин получил денежный штраф за колющий удар.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на вратаря «Спартака» Алексея Красикова по п.1.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Спартака» Джоуи Кина по п.1.6. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».