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«Макдэвида задрафтовал мой пёс». Генменеджер клуба ОХЛ рассказал, как выбрал Коннора

«Макдэвида задрафтовал мой пёс». Генменеджер клуба ОХЛ рассказал, как выбрал Коннора
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Генеральный менеджер клуба хоккейной лиги Онтарио «Эри Оттерз» Шерри Бассин рассказал забавную историю о том, как задрафтовал канадского нападающего Коннора Макдэвида. Форварда выбрали в 2012-м году, когда ему было 15 лет. Макдэвид ушёл под общим первым номером.

«Я не задрафтовал Макдэвида, это сделал мой пёс Ньюман. Вот насколько всё было очевидно. Коннор пришёл на каток. А в его вторую смену на льду Ньюман посмотрел на меня, потянул за цепь и сказал: «Мы увидели достаточно, пошли отсюда», — приводит слова Бассина The Athletic.

Отметим, что за три года в составе «Оттерз» Макдэвид принял участие в 166 встречах, в которых забросил 97 шайб и отдал 188 результативных передач. Суммарно канадец набрал 285 очков.

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