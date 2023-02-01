Тренер «Сибири» Мартемьянов: претензии есть ко всем игрокам по удалениям, это безобразие

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Амура» (0:3) и рассказал про ключевой момент матча.

«Играли удовлетворительно до того момента, как начались удаления. Сломали сами себе игру — лидеры наигрались в меньшинстве, потом и в большинстве ничего не получалось. Попытались переломить ход встречи, но четвёртый матч за неделю — силёнок не хватило, эмоций положительных. Претензии есть ко всем игрокам по штрафным минутам, по удалениям, это безобразие. Не первый матч проваливаем из-за этого. Очень сложно, когда целый период играешь в меньшинстве, конструктивное из этого сделать. Поздравляю «Амур» с победой.

Итоги четырёх матчей на Дальнем Востоке? Очковый баланс неплохой. Хотелось бы, конечно, побольше, но пять очков — не худший вариант. Но хотелось большего. Сегодня тяжеловато было играть, свежести не хватало и эмоций.

Игра в меньшинстве во втором периоде стала ключевой в матче? Безусловно. Нагрузка на ведущих игроков колоссальная, лидеры постоянно выходят. Претензии к молодым игрокам, в раздевалке я это им объяснил. Нельзя ехать на подножке у команды, нужно выходить и 8–10 минут отдаться полностью игре. И в тех игровых моментах, которые у них есть, выигрывать борьбу, лезть на ворота, а не просто участвовать в матче.

Как мне игра Сергея Дубакина? Серёга молодец, мы следим за ним, как можем. Очковый баланс у него неплохой. На следующий год для «Сибири», надеюсь, будет хорошая боевая единица», — цитирует Мартемьянова сайт «Сибири».

После поражения новосибирский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 75 очков.