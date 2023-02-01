Экс-игрок клубов НХЛ сравнил голкипера «Тампа-Бэй» Василевского с Кеном Драйденом

Экс-игрок клубов НХЛ Брайан Энгблум рассказал, в чём похожи голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и член хоккейного Зала славы канадский вратарь Кен Драйден.

«Умение делать важные сейвы в нужный момент — это то, что делает вратарей великими. То, что приносит кубки. И то, что объединяет его с Драйденом. Кен мог сделать и сложный сейв, и спасти вроде бы обыденно, но в самый нужный момент. Васи делает то же самое.



Это то, что в его игре я ценю, наверное, больше всего. Он делает эффектные сейвы, но есть и много других, которые выглядят просто только потому, что он выбрал хорошую позицию. Он действует продуманно, и благодаря этому многое выглядит довольно просто, хотя на самом деле является сложным. Если ты всё время выглядишь эффектно, значит, что-то не так и ты наверняка выбираешь неоптимальные позиции», — приводит слова Энгблума Tampa Bay Times.