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«Детройт» выставил экс-голкипера «Металлурга» Олкинуору на драфт отказов

«Детройт» выставил экс-голкипера «Металлурга» Олкинуору на драфт отказов
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«Детройт Ред Уингз» выставил экс-голкипера «Металлурга» Юхо Олкинуору на драфт отказов для расторжения контракта, сообщает журналист Крис Джонстон в своём «твиттере».

32-летний Олкинуора провёл 15 матчей в этом сезоне за «Гранд Рапидс Гриффинс» в АХЛ, отражая 86,8% бросков и пропуская в среднем 3,75 гола. Кэпхит хоккеиста составлял $ 750 тыс. за игры в НХЛ и $ 375 тыс. – в АХЛ.

Напомним, Олкинуора пришёл в магнитогорский «Металлург» в 2020 году. В завершившемся регулярном чемпионате 31-летний голкипер провёл 36 матчей, в которых отражал в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,45. В плей-офф на счету Олкинуоры одна встреча, в которой «Магнитка» уступила «Барысу» (2:3). Голкипер отразил 82,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,10.

Юхо Олкинуора является олимпийским чемпионом 2022 года. В финале сборная Финляндии одолела сборную России со счётом 2:1.

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