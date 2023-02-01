The Athletic: Мичков — один из самых креативных и умных хоккеистов за последние годы

В обновлённом рейтинге молодых игроков, которые выйдут на драфт Национальной хоккейной лиги, журналист The Athletic Кори Пронмэн поставил российского нападающего Матвея Мичкова на третье место.

«В этом сезоне он играл не так много, но когда получал игровое время, то выглядел отлично. Играя на правах аренды за «Сочи», он постоянно получает шансы проявить себя, не теряясь на уровне КХЛ.



Мичков – один из самых креативных и умных хоккеистов, которых я видел на последние годы. В нём сочетаются невероятная техника и по-настоящему топовое голевое чутьё. Он предвидит действия соперников и идёт на защитников иначе, чем это делают другие форварды. Кажется, что он всегда находит вариант для создания голевых шансов – даже несмотря на то, что он не такой габаритный и быстрый.



Российский форвард может на высоком уровне завязывать комбинации, но всё же он завершитель, который забьёт массу голов на взрослом уровне.

В плане катания он скорее изворотливый, чем быстрый. Я бы не назвал стиль его игры динамичным, хотя он постоянно добирается до ворот соперника», — сказано в статье.

В рейтинге от журналиста The Athletic Матвей находится ниже только Коннора Бедарда и Адама Фантилли, при этом он единственный из этих троих, кто сейчас выступает во взрослой лиге. Мичков в текущем сезоне провёл за южан 15 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи.