Каменский: Россия — лидирующая страна в мире, которая в хоккее добивается больших успехов
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Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал заявление главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа о том, что организация должна быть вне политики.
«Естественно, спорт всегда был вне политики и без выступления наших хоккеистов соревнования считаются неполноценными. На нас ходят болельщики, Россия – лидирующая страна в мире, которая в хоккее добивается больших успехов», — приводит слова Каменского Vprognoze.ru.
Ранее Тардиф рассказал, что решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/2024 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая.
Сегодня Тардиф заявил, что ИИХФ должна держаться подальше от политического давления.
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