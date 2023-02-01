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Каменский: Россия — лидирующая страна в мире, которая в хоккее добивается больших успехов

Каменский: Россия — лидирующая страна в мире, которая в хоккее добивается больших успехов
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Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал заявление главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа о том, что организация должна быть вне политики.

«Естественно, спорт всегда был вне политики и без выступления наших хоккеистов соревнования считаются неполноценными. На нас ходят болельщики, Россия – лидирующая страна в мире, которая в хоккее добивается больших успехов», — приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

Ранее Тардиф рассказал, что решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/2024 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая.

Сегодня Тардиф заявил, что ИИХФ должна держаться подальше от политического давления.

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