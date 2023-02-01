Менеджер «Калгари» по экипировке: Ягр поливал клюшку святой водой
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Менеджер по экипировке «Калгари Флэймз» Марк Де Паскуале рассказал, что бывший хоккеист сборной Чехии Яромир Ягр во время выступления за клуб поливал свою клюшку святой водой.
Де Паскуале рассказал, что в его офисе на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» есть обмотанная хоккейной лентой полуторалитровая одноразовая бутылка Ягра с чешской маркировкой, на которой написано «Не выбрасывать».
«Это его бутылка со святой водой, которую он привёз. Я не знаю, для чего именно он её использовал, потому что он много чего делал наедине. Знаю, что он поливал этим свою клюшку», – цитирует Де Паскуале Sportsnet.
«Калгари стал последним клубом Ягра в НХЛ. Он сыграл за команду 22 матча в период с октября 2017 по январь 2018 года, после чего покинул клуб из-за травмы.
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