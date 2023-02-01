Менеджер «Калгари» по экипировке: Ягр поливал клюшку святой водой

Менеджер по экипировке «Калгари Флэймз» Марк Де Паскуале рассказал, что бывший хоккеист сборной Чехии Яромир Ягр во время выступления за клуб поливал свою клюшку святой водой.

Де Паскуале рассказал, что в его офисе на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» есть обмотанная хоккейной лентой полуторалитровая одноразовая бутылка Ягра с чешской маркировкой, на которой написано «Не выбрасывать».



«Это его бутылка со святой водой, которую он привёз. Я не знаю, для чего именно он её использовал, потому что он много чего делал наедине. Знаю, что он поливал этим свою клюшку», – цитирует Де Паскуале Sportsnet.

«Калгари стал последним клубом Ягра в НХЛ. Он сыграл за команду 22 матча в период с октября 2017 по январь 2018 года, после чего покинул клуб из-за травмы.