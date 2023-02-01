«Вашингтон» отправил нападающего Алексея Протаса в АХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» отправил нападающего Алексея Протаса в команду «Херши Беарс» из Американской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт «столичных».
22-летний Протас набрал 10 (3+7) очков в 42 играх за «Вашингтон» в этом сезоне. В пяти играх за «Херши» в этом сезоне Протас сделал три голевые передачи. Уроженец Витебска набрал 24 (8+16) очка в 42 играх за «Медведей» в сезоне-2021/2022.
«Кэпиталз» выбрали Протаса на драфте НХЛ 2019 года в третьем раунде под общим 91-м номером.
«Вашингтон Кэпиталз» после 53 матчей набрал 60 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» сыграют в гостях с «Бостон Брюинз» 11 февраля (23:30 мск).
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