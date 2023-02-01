Овечкин занял шестое место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял шестое место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic.

Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстаёт от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола.

«Это действительно нереально. Я бы сказал, что сейчас он более продуктивный и умный игрок, а также более вовлечённый, чем когда-либо в молодости», — цитирует владельца «Кэпиталз» Теда Леонсиса The Athletic.

В текущем сезоне россиянин провёл 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.

Помимо Овечкина, в топ-100 рейтинга вошли россияне Евгений Малкин (26-е место), Сергей Фёдоров (33), Павел Буре (36), Павел Дацюк (43), Никита Кучеров (72), Андрей Василевский (79), Александр Могильный (89) и Сергей Зубов (95).