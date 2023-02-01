Нападающий «Коламбуса» Нюквист выбыл до конца регулярки из-за травмы плеча

«Коламбус Блю Джекетс» в «Твиттере» заявил, что нападающий Густав Нюквист пропустит остаток регулярного сезона Национальной хоккейной лиги из-за травмы плеча. Форвард был помещён в список травмированных 28 января.

Игрок получил травму плеча в матче с «Эдмонтоном» (3:2 ОТ), но операция ему не потребуется. Нюквист записал на свой счёт 22 (10+12) очка при полезности «-11» в 48 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Коламбус», который является одним из аутсайдеров сезона, постарается обменять нападающего в дедлайн.

В прошлом матче «Коламбус» уступил на своём льду «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме со счётом 3:4. В следующей игре регулярного сезона НХЛ «Блю Джекетс» примут дома «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоится в ночь на 11 февраля (3:00 мск).