Марченко — в списке претендентов на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко является одним из претендентов на «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона в НХЛ по версии североамериканского портала Daily Faceoff.

«Обидно, что Марченко начал год в АХЛ, ведь он самый опасный проспект последних двух месяцев. Его статистика выглядит забавно: 13 голов и ни одной передачи, но он забивает почти 0,5 гола за игру. Это хороший показатель для любого, не говоря уже о новичке в команде, сражающейся за Коннора Бедарда.

Он идёт на 30 голов в сезоне, хотя мог бы забить и 40, если бы не провёл первые два месяца в АХЛ. Какой сезон!» — сказано в статье.

Кирилл Марченко в текущем сезоне провёл 28 матчей, в которых забросил 13 шайб с показателем полезности «-4».