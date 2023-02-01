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Оутс — про Овечкина: люди не придают должного значения мозгу снайперов — это умные ребята

Оутс — про Овечкина: люди не придают должного значения мозгу снайперов — это умные ребята
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Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Адам Оутс рассказал про важное качество капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Меня совсем не удивляет то, что Александр продолжает забивать. У снайперов есть одна вещь, которой люди не придают должного значения, – это их мозг. Это умные ребята. Да, у него фантастический бросок. Снайперы обладают отличными бросками. Они должны наносить броски по воротам. И чтобы сделать эти броски, нужно находить правильные позиции на льду», — приводит слова Оутса The Athletic.

Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги. 37-летний россиянин отстаёт от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола.

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