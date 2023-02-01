«Торпедо» реализовало четыре удаления подряд в игре с «Салаватом Юлаевым»

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт 5:1 в пользу хозяев.

Нижегородцы реализовали четыре удаления уфимцев подряд. Шайбами в неравных составах у «Торпедо» отметились Артём Михеев, Кирилл Воронин, Богдан Конюшков и Сергей Гончарук.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Торпедо» с 78 очками после 57 встреч располагается на второй строчке в таблице Запада.