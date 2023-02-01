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Ротенберг высказал претензии игрокам «Локомотива». В тренера чуть не попала клюшка

Ротенберг высказал претензии игрокам «Локомотива». В тренера чуть не попала клюшка
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимает на своём льду ярославский «Локомотив». После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.

В одном из моментов после скандального гола «Локомотива» в матче случилась потасовка у скамейки запасных СКА, к которой спустился главный тренер армейцев Роман Ротенберг. Он в жёсткой форме высказал претензии игрокам ярославцев, и одна из клюшек игроков чуть не попала в Ротенберга.

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Санкт-петербургский клуб после 58 матчей набрал 91 очко и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Локомотив» после 58 встреч имеет в активе 76 очков и располагается на третьей строчке в таблице Запада.

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