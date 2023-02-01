«Ак Барс» после победы над «Барысом» вышел на первое место на Востоке

«Ак Барс» после победы над «Барысом» вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сегодня новосибирская «Сибирь» уступила с сухим счётом хабаровскому «Амуру» (0:3). У сибиряков 75 очков после 59 матчей. У казанского клуба также 75 очков, но «Ак Барс» вышел на первое место из-за большего количества побед в овертаймах.

Отметим, что в конце декабря 2022 года было объявлено о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса». Под руководством опытного наставника казанцы сыграли в регулярном сезоне КХЛ 15 матчей, в которых одержали 12 побед (восемь— в основное время) и потерпели лишь одно поражение в основное время. «Ак Барс» с Билялетдиновым набрал 26 баллов.