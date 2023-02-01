Билялетдинов: игра с «Барысом» была волевая, напряжение увеличивается в каждом матче

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Барысом» (2:1) и оценил игру Никиты Дыняка.
«Игра была волевая, мы понимали, насколько «Барысу» нужны очки. Мы все сейчас за них боремся, потому напряжение в каждом матче увеличивается. Стараемся сыграть правильно; понятно, что не не всё получается, но в целом мы добились результата. Ребята – молодцы, отработали.
В чём причина существенной ротации в защите? Как вы и сказали, ротация идёт. Все здоровы, слава богу.
Никита Дыняк как будто выпадает из системы игры? Нет, он не выпадает, просто пока у нас не получается то, что хотелось бы. Но он старается, думаю, всё будет нормально», — приводит слова Билялетдинова сайт «Ак Барса».
В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» сыграет в гостях со СКА 3 февраля.
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