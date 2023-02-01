Главный тренер «Локомотива» Никитин прокомментировал победу над СКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о победе над СКА (2:1)
«Тяжёлая игра, много оборонялись. Ребята играли самоотверженно, поэтому и выиграли. Четыре победы над СКА? Не скажу, что мы по-особенному готовимся, вы сами сказали, что это лидер КХЛ, поэтому и у ребят есть особый настрой, и нам не нужно их мотивировать. Я думаю, дело только в этом, а не в закономерности или тенденции.
Относительно результата – план на игру, конечно, сработал на все 100. А так, тем хоккей и прекрасен, что он непредсказуем. Работаешь всегда по факту, какие-то планы, установки можно делать, но во время игры этих установок становится очень много. Корректируем, стараемся что-то исправлять, улучшать, подстраиваться под соперника. СКА – сильный соперник, всё равно заставлял нас делать ошибки. Здесь важно правильно реагировать на ошибки. Мы сегодня хорошо реагировали, поэтому выиграли.
Почему игра получилась такой жёсткой? Эмоции – такая же составляющая хоккея, как и мастерство. С одной стороны, они должны быть, с другой, их нужно контролировать. К этому можно по-разному относиться, без эмоций не бывает ни побед, ни поражений. Где-то мы допустили ошибки, но это часть игры и опыт, который мы проходим», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 1 февраля 2023
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