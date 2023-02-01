Козлов — об 1:5 от «Торпедо»: самое правильное в такой ситуации — короткая память

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:5) и рассказал о низкой реализации моментов в игре.

«Обидное поражение. Не были готовы в первом периоде, провалили его. Надо было с первых минут играть так, как во втором периоде. Спецбригады сделали своё дело.



Оказались не готовы к большинству «Торпедо»? Нет. Голы со стандартных положений, после вбрасываний. Всё видели и знали. Но так получилось…

Сегодня у игроков «Салавата» было большое преимущество по броскам в первом периоде, но почему не забили? У нас были хорошие выходы «два в один», когда отдавали передачи на дальнюю штангу и оставались перед вратарём. Надо отдать должное Кульбакову, он помог своей команде. Но я согласен, что нужно больше бросать и реализовывать моменты.

Удаление от капитана в конце первого периода было лишним? Никто не любит проигрывать. Было бы хуже, если бы эмоций не было. Гриша хотел сделать силовой приём.

Будем что-то менять после поражения? Самое правильное в такой ситуации – короткая память. Послезавтра ЦСКА. Мы неплохо играли «пять на пять». Всё решили неравные составы.

Поберегли вратаря после первого периода или пытались встряхнуть команду? И то и другое. Хотели встряхнуть команду и дать отдохнуть Ежову.

Можно сказать, что не получилось воздействие на соперника? Мы знали, что «Торпедо» хорошо начинает дома. У нас были хорошие моменты, не хватило реализации.

Как игра Сучкова после перерыва? Можно назвать его единственным светлым пятном в игре? Нет. Сегодня было много хороших моментов. Середина второго и третьего периода получились неплохими при игре «пять на пять», — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».