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Жафяров: «Локомотив» — неудобный соперник? СКА без разницы, какой у нас соперник

Жафяров: «Локомотив» — неудобный соперник? СКА без разницы, какой у нас соперник
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Нападающий СКА Дамир Жафяров прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2).

«Хорошая боевая игра, по накалу похожа на плей-офф. Все бились, отдали всё, что есть. Не получилось выиграть, но упрекнуть некого. Впереди важный отрезок чемпионата, некогда грустить, надо готовиться к следующим играм.

Можно ли сказать, что «Локомотив» для нас самый неудобный соперник? Думаю, нет. Не обращаем внимания на серии, у кого мы выиграли, кому проиграли. Нам без разницы, мы выходим на каждый матч и не смотрим, какой у нас соперник, с кем мы сколько сыграли. Ответ на этот вопрос – нам без разницы», — передаёт слова Жафярова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ СКА примет дома казанский «Ак Барс» 3 февраля.

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