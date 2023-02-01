Представитель Р. Ротенберга прокомментировал арест налогового платежа в Финляндии

Финская полиция подозревает Романа Ротенберга, сына находящегося под санкциями бизнесмена Бориса Ротенберга, в помощи отцу в обходе санкций, пишет газета Helsingin Sanomat.
По информации издания, правоохранительные органы наложили арест на € 120 тыс., которые Ротенберг-младший заплатил в качестве налога на имущество — спа-отель Långvik, который располагается неподалёку от Хельсинки. Отель, как пишет Helsingin Sanomat, принадлежит компании Centrum Tanskarla, а владеет ею Långvik Capital Романа Ротенберга.
Решение о блокировке € 120 тыс. 26 января вынес Окружной суд Хельсинки. «Необычно для финского законодательства то, что средства были конфискованы у налоговой службы, а не у моего клиента», — отметил адвокат Романа Ротенберга Микко Мантере.
Юрист добавил, что налог Ротенберг уплачивал из собственных средств, но не стал раскрывать происхождение денег.
Представитель Романа Ротенберга в разговоре с РБК подчеркнул, что предприниматель не находится в санкционном списке ЕС, и подтвердил, что в Финляндии тому принадлежит отель Langvik, налоги за который платила управляющая этим активом компания Ryokan Oy на основании договора аренды. «В связи с тем, что Ryokan Oy в 2022 году не уплатила налог в размере € 120 тыс., это сделал Роман Ротенберг. Налоговые службы приняли эти платежи. Сейчас ведется проверка законности этих платежей, но отказ принять уплату налога противоречил бы Конституции Финляндии и Хартии ЕС о правах человека», — говорит он.
Наказание собственника за уплату налога, по сути, означало бы запрет на защиту права собственности, а в случае неуплаты имущество может быть изъято, отметил представитель бизнесмена. Такая ситуация противоречит фундаментальным принципам права. «Более того, включённый в санкционный список ЕС Борис Ротенберг в июле 2022 года получил разрешение от Министерства иностранных дел Финляндии на уплату налога на недвижимое имущество в отношении его собственности. Получается, что лицу, включённому в санкционный список, государство разрешает уплату налога, а в отношении Романа Ротенберга, не находящегося под санкциями ЕС, возбуждают расследование по факту уплаты налога, то есть обязательного платежа в бюджет Финляндии. Это нарушает один из базовых принципов права (равенство), который гарантирован и Хартией Европейского союза о правах человека, и Конституцией Финляндии», — заключил он.
- 1 февраля 2023
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