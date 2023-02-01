Тренер «Нью-Джерси» Брюнетт задержан в Южной Флориде из-за вождения в нетрезвом виде

Тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Эндрю Брюнетт, ранее работавший с «Флоридой Пантерз», был задержан в среду в Южной Флориде, в округе Бровард, за вождение в нетрезвом виде, сообщает Local10.
Специалист взят под стражу по нескольким обвинениям, включая вождение в нетрезвом виде и неподчинение дорожному знаку. Сообщается, что это не первое нарушение Брюнетта – ранее его дела в том числе были связаны с превышением скорости. В мае 2022 года он признал себя виновным в том, что разогнался до 93 км/ч в зоне 64 км/ч, и заплатил штраф в размере 260 долларов. В феврале 2021 года его автомобиль остановили из-за того, что он разогнался до 43 км/ч в школьной зоне, но это дело в итоге было закрыто.
Брюнетт был назначен главным тренером «пантер» после того, как команда рассталась с Джоэлем Кенневиллем в начале прошлого сезона. Эндрю привёл «Флориду» к самому успешному сезону в истории команды и первой победе в серии плей-офф с 1996 года.
- 1 февраля 2023
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